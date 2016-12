26.12.2016, 10:48 Uhr

Essen und Trinken Sie jetzt üppig als sonst?

Ich denke schon das in den Weihnachtstage so mancher von uns das Maß über-

treibt. Die Geschäfte mit vielerlei hoch preisigen Leckerei haben wir ja fast leer geräumt. Ein Warenangebot in Hülle und Fülle hat sehr viele von uns verlockt und die eine oder andere Geldbörse einer Schlankheitskur unterworfen. Vor Weihnacht spinnen die Leute ja - das Gefühl kommt auf als wenn es die letzte Weihnacht gäbe. Fressen und Saufen maßlos - wer weiß wie lange es uns nocht gut geht. auf der anderen Seite haben wir bereits zuviele Menschen die ihr tristes Leben in dieser Zeit ohne Hilfe der Sozialmärkte armelig verbringen würden und am schlimmsten betrifft es die ärmsten von den Armen die in dieser Zeit obdachlos sind. Freilich gibt es unter uns genug Menschen die der medialen werbe wirksamen Aufforderung zum Kaufrausch nicht folgten. Kaum hatte der

letzte Markt geschlossen wurde bereits die Umsatzsteigerung medial verbreitet.

Eine besinnliche Advent & Weihnachtszeit gibt es anscheinend nicht mehr. Sie

wird von der Wirtschaft und vom Handel gelenkt. Wer nicht mit macht ist in ihren

Augen und auch von der Gewerkachaft ein Arbeitsplatzvernichter, Wirtschafts-

schädling. Wir Konsumenten werden nach Strich und Faden manipuliert.

