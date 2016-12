28.12.2016, 15:53 Uhr

Feiern Sie den Jahreswechsel auswärts?

Wenn ja, dann dürfen Sie als Lenker-/In eines Autos nichts alkoholisches Trinken.

Auch wenig alkoholisches wirkt sich auf die erlaubte Promillegrenze aus wenn Sie von der Polizei kontroliiert werden. Die verhängte Strafe ist ja bekannt - fragen Sie Betroffene was auf Sie zu kommt - falls... Hat man jemand in der eigenen Familie der in dieser Nacht nichts alkoholisches trinkt steht einer Partystimmung nichts im

Weg. Schwieriger ist es schon jemand außerhalb der Familie zu finden der sich

auf "opfert" und den Chaufeur ab gibt. Das aus giebige Feier zu Sylvester kann

zum Waterloo führen wenn man glaubt die Polizei hält einen nicht an. Diese Erkennt-

nis haben in den Jahren davor genug bereits kennen gelernt. Gefährdet sind

Nachtschwärmer die unbedingt mit dem Auto von einer Veranstaltung zu nächsten Verstaltung unterwegs sind denn im ländlichen Raum gibt es selten einen Taxi-

dienst. Wer es nicht lassen kann den Jahreswechsel mit alkoholische Getränke

zu begießen sollte besser daheim bleiben. Er erspart sich dann eine Menge Ärger

f a l l s die Polizeikelle winkt

Gefällt mir

0