06.01.2017, 18:19 Uhr

Gehen Sie auf mind. auf einen Ball im Fasching?

Na klar - und nicht nur auf einen höre ich die Antwort. In den Ortschaften gibt es

noch die kleinen einfachen Bälle. Sie sind für die Besucher noch leistbar und wer

es gerne lebhaft will ist dort gut auf gehoben. Der Eintritt ist noch frei doch eine

kleine Spende gibt man schon her. Auch der Eintrittspreis ist moderat wenn man

nicht unbedingt den noblesten Ball in einem Bezirksvorort besucht. Auch

andere lustige Faschingfeste finden jedes Jahr großen Anklang. Auch die Kosten

für den Ballbesuch sind nicht zu verachten. Zum Wohl fühlen und Geniessen

ist so ein Ball nicht da - eher verpflichten sich die Leute aus verschiedenen

Grund hin zu gehen. Auch in diesem Fasching werden wieder einige Ballbesucher ihren Führerschein los. Die Abstrafung wurde ab 1.1.2017 bei Alkohol-Mißbrauch,

Drogen und mit Handy telefonieren drastisch erhöht. Als Alternative bietet sich

in dieser Zeit mind. ein Besuch in einem feinem Restaurant an mit schönem

Ambiente, vorzüglicher Küche, guter leiser Hintergrundmusik die auch Pausen

einlegt. Es sind Voraussetzungen da die zum Wohl fühlen einladen. Diese Lokale sind in der Stadt zu finden - kaum in der ländlichen Region.

Gefällt mir

0