Ist Ihnen Syvester-Stimmung zumutbar?

'Was für eine blöde Überschrift denken sich jetzt viele Leser. Na klar - es wird

gefeiert mit allen Drum und Dran. Das Motto heißt: Was kostet die Welt. Sehr, sehr viele Menschen auf diesen Erdball feiern aus gelassen den Jahreswechsel. Denken sie auch an die sehr vielen Menschen weltweit denen es sehr dreckig geht und Sylvester an ihnen spurlos vorbei geht. Zum feiern ist ihnen nicht zumiute. Ich glaube nicht daran das man an die nur eine Sekunde denkt. Mein Jahrgang wird sich noch erinnern wie man mit sehr wenig Geld in der Tasche den Jahreswechsel bescheiden "begoß". Das Tanzvergnügen war umsonst denn wir Jungen schwindelten uns in den Raum wo zwei, drei ortsbekannte Handwerker auf spielten und ihr Repertoire ganze Nacht wieder holten. Wir waren glücklich das es wieder Unterhaltung gab denn in dieser Zeit gab noch viele zerbombte Häuser und vielerlei Entbehrung. Eine billige Kinokarte in den vordersten Sitzreihen gehörte zum Sylvester-Vergnügen. Die einige Jahrzehnte später Geborenen können sich das gar nicht vorstellen denn Sylvester feiert man schon ausgiebig. Für die Tanzmusik spielte bereits eine kleine Band und dafür mußte man Eintritt zahlen. Der Sektkorken knallte schon viel öfters als die Jahre davor. Das gering steigende Einkommen erlaubte in dieser verrückten Zeit Ausgefallenes wie fein Essen beim Wirt Holsteiner Schnitzel, Bauernschmaus, und andere Leckereien waren leistbar. Jetzt fehlt es

uns an nichts - ist nur eine Geldfrage geworden ob man zuhause hockt und den

Musikantenstadl an schaut oder auswärts mit Freunde diniert.

