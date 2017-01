25.01.2017, 14:07 Uhr

Jeder dritte bleibt Single.

oe24 hat darüber berichtet. Unsere Regierungen dürfen darüber nicht stolz sein

wenn junge Menschen keine dauerhafte Bindung ein gehen. Heiraten schon gar nicht. Sogar im ländlichen Raum nehmen die Single zu - in der Stadt ist das schon lange Gang und Gebe. Der Wohlstand hat mehr Angst, Sorgen gebracht als man vermutet. Der erworbene Besitz ist schnell dahin wenn man gekündigt, entlassen wird. Einen angemessenen neuen Job zu finden ist verdammt schwer - ja fast unmöglich und wenn dann mit finanzieller Einbuße. Mit einer Partner-Beziehung glaubt man die arbeitslose Zeit besser in Gruff zu haben. Für eine bestimmte Zeit trifft es zu wenn beide das selbe Schicksal teilen und vom AMS für relativ kurze Zeit unterstützt werden. Finden beide nach dem Notstand keinen Job dann kommt eine schwere Zeit auf sie zu. Die unsichere Existenz in unserer Zeit behindert bei immer mehr jungen Menschen den Wunsch nach einer Partner-Beziehung. Auch die jungen Frauen von heute schrecken mit Eigenschaften, Freiheit die viel früher die Damenwelt der gehobenen Schicht

für sich in Anspruch nahm und nicht vom einfachen Landmädl. Die emanziperten Frauen halten die Jungs auf Entfernung denn wer will schon eine wie sie heute Haufen weise an zu treffen sind. Wer will schon mit ihnen eine Familie gründen? Sie können nichts was in einer Famillie so anfällt, vom Wirtschaften halten sie wenig nur wenn es unbedingt sein muß, überfordern ihren Partner, Ehemann. Nein danke - denken immer mehr auch wenn der Kinderwunsch anderswo gesucht wird. Eine Familiengründung ist ein finanzielles Risiko geworden trotz umfang-

reichen Sozialsystem. Es fehlt die Entschlossenheit der jungen Menschen für

den anderen immer da zu sein - ob in guten und auch in schlechten Zeiten.

