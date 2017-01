15.01.2017, 11:19 Uhr

Kommen Sie noch mit ihrem monatl. Einkommen aus?

Schon noch - doch wenn das Monatsende naht ist das Börsl bereits abgemagert.

Für außergewöhnliche Zahlungen reicht es nicht mehr. Da muß die "Rücklage" her halten - falls vorhanden. Das Höchstpreis-Niveau hat schon längst in unseren Märkten Einzug gehalten. Unlängst war ich in einer Ortschaft Essen und staunte nicht schlecht über die Preise auf der Speisekarte. Unter 15,-- fand ich nur wenige Angebote und das ohne Suppe, Salat. Dafür bekommt man eine Riesen-Portion was nicht unbedingt sein muß für ältere Gäste. Auch die Preise in den Supermärkte, Diskonter haben es in sich - der Rewe Konzern, (Merkur, Billa, Penny....) Spargruppe zählen zu den teuersten wenn man auf den Preis nicht achtet. Oft sind ihre vermeintlichen günstigen Angebote reine "Preisfallen". Aber auch Hofer ist nicht mehr der sehr günstige Hofer der einmal war. Lidl scheint günstig zu sein doch auch hier warten verpackte Fleisch-/Wurstware von geringer Qualität. Das Angebot ausländischer Produkte ist doch vielen Kunden nicht bekannt - gekauft wird die "Katz im Sack". Lidl wird Hofer kaum über holen - schon allein vom Warensortiment her. Sie alle wickeln uns Konsum-Süchtigen Gnaden los ein bis wir weit vor dem Monat letztem nur wenige Euro im Börsl haben. Es ist wieder soweit gekommen das wir auf unseren tatsächlichen Bedarf und auf das Preisangebot voll konzentrieren. Z.B.: Brot ist zu teuer geworden den übrigen Rest zu entsorgen. Aufgetautes Brot ist nicht jedermanns Sache.

