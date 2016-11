30.11.2016, 14:54 Uhr

Kritik an der neuen Arena Kreuzung in der BVZ Zeitung

Erst vor kurzer Zeit lasen sie von mir über die neuen Ausbau der Arena Kreuzung.

Kaum eröffnet hagelt es schon Kritik von Autofahrern. Von Geldverschwendung bis

zum Schmarrn sehen die Kritiker aus ihrer Sicht alles nur schlecht was den Umbau

vom Kreisverkehr auf einen geregelten Kreuzungsbereich o h n e Gegenverkehr

an geht. Das bedeutet, das jede Fahrbahn-Richtungsänderung klar erkennbar ist und Sensor gesteuerte Ampeln freie Fahrt ohne Gegenverkehr garantieren. Die Fußgänger haben jetzt einen sicheren Schutzweg den sie dürfen selbst die grün Phase einleiten. Was will man mehr. In Stoßzeiten wird ein Stau auch hier nicht zu

vermeiden sein. Bei der Sensor gesteuerten Ampel soll man bei rot nicht zu weit davor stehen bleiben sonst reagiert der Sensor nicht und r o t bleibt fixiert und wechselt nicht auf g r ü n. Auf jeden Fall ist der Umbau gelungen und daraus

wurde ein sicher geregelter Kreuzungsbereich. Mit der Zeit werden das auch die Kritiker erkennen

