ÖVP-Bezirkspartei lädt zu Bürger-Frühstück: Anliegen, Ideen und Fragen der Bürger ernst nehmen!

13.12.2016, 19:52 Uhr

Das erste Frühstück wurde in Pöttelsdorf organisiert. In Chrisis Dorfladen standen Bürgermeister Rainer Schuber und LAbg. Christian Sagartz Rede und Antwort zu aktuellen Themen. „Bei einem gemütlichen Frühstück plaudert es sich am leichtesten. Anschließend kümmern wir uns um die Anliegen, Ideen und Fragen der Menschen“, so der ÖVP-Bezirksparteiobmann.