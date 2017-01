07.01.2017, 18:44 Uhr

Ohne Licht unterwegs - diffusse Lichtverhältnisse

Um diese Jahreszeit steht die Sonne tief und die Sichtverhältnisse sind für Verkehrsteilnehmer in der Dämmerungszeit schlecht wenn man ohne Licht fährt.. Starkes Gegenlicht und Fahrzeuge ohne eingeschaltetes Licht begegnen einen auf Schritt und Tritt. Ein Überholvorgang ist gefährlich weil das unbeleuchtende Fahrzeug vorher nicht zu sehen war und plötzlich auf taucht. Was denken sich diese Lenker wenn ihnen eine Reihe von Autos mit Licht entgegen kommt? Ab und zu schaltet einer auch sein Hirn und Licht ein. Auf gefallen sind mir besonders die

Traktorfahrer die selten mit Licht fahren. Mir ist nicht bekannt ob man sich bei

diffusse Lichtverhältnisse ohne Beleuchtung des Fahrzeuges strafbar macht.

Fährt man bei starkem Regen, Schneefall ohne Licht macht man sich strafbar.

Also große Vorsicht beim Überholen ist um diese Jahreszeit geboten denn ver-

antwortungslose Fahrzeuglenker gibt es noch zu viele auf unseren Strassen.

