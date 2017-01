01.01.2017, 10:52 Uhr

Prosit Neujahr 2017

War das wieder eine laute Knallerei und ein wunderschönes Feuerwerk zum Jahreswechsel. Ich empfand es diesmal arg wie die Leute ihr Geld in den Sternen

klaren Himmel schoßen. Denn 100er den sie vom der Politik bekamen ging bei

vielen in Feuer auf. Die jüngeren unter uns feierten auswärts in Gaststätten,

in der Disco oder mit Freunde zuhause. Die Alten die daheim geblieben sind wurden wie bei jedem Jahres-wechsel vom ORF TV und Radio Programm beglückt.

Wie jedes Jahr ein Schmarrn. Auch die Radiosender ob oe1 - sie hatten wie jeden

Samstag eine Oper im Programm die auf italienenisch gesungen wurde oder die anderen Regionalsender und Private spielen ein Einfall loses Musikprogramm denn diese Musiktitel hört man ganzes Jahre non stop. Man versäumt nichts wenn man sich früh ins Bett legt. Der Vorteil: ausgeschlafen steht man auf, kein Brumm-

schedl oder Kopfschmerzen, kein Kater, noch Führerscheinbesitzer, Geld erspart.

Ist doch was - was schreiben Sie dazu.

