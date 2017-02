04.02.2017, 17:22 Uhr

Schließen noch mehr Gastwirte ihre Pforten - oder...

Für den Augenblick schaut es in der Branche nicht gerade rosig aus. Von den

Stammgästen die Kontakt zum plaudern suchen, von den Schnapsern kann heute kein Wirt langfristig wirtschaftlich überleben. Die Auflagen und Regiekosten packt er nicht mehr wenn nicht eine gute Idee in der Praxis probiert wird. Das Lokal ist nicht vorrangig als Treffpunkt für die untere Gästeschicht offen und am Ende des Tages sind die Einnahmen nicht der Rede wert. Vereinzelte junge Gastronomen wollen es wissen ob nicht ein ganz neuer Gasthof-/Restauntstil zum Erfolg führt. Der neue Stil ist eine Herausforderung in mancher Hinsicht. So wie früher darf es nicht weiter gehen auch wenn am Schluß ein Bauchfleck der Preis ist. Wir sind in eine Zeit hinein gewachsen wo die Anforderung der gut betuchten Gästeschicht grenzenlos scheint denn das angemessene Preisniveau spielt bei diesen Leute keine Rolle. Entscheidend ist das Angebot das man dafür bezahlt. Gesehen im Angbot ein perfekt abgerundetes Mittags-Menü um 28,-- ohne Getränk, Kaffee.pro Person. Um den Preis wird schon einiges geboten. Die Frage stellt sich: gibt es im ländlichen Raum ohne Großstadt in der Nähe genug betuchte Gäste damit sich der Aufwand lohnt. Zu zweit bezahlt man für das Menü ca. 70,-- (1.000 Schilling) Der Gastronom besitzt große Zuversicht das sein neuer Stil die Zukunft in der Gastro ist. Das Preis-/Leistungsverhältnis stimmt bei diesem Menügang. Was denken sich da

wohl die Menschen mit einem Mindest-/Pesnionseinkommen? Die einen pras-

sen, die anderen müssen es wesentlich bescheidener geben.

