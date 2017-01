13.01.2017, 18:04 Uhr

Tanzen sie gut?

Na ja - es geht so. In der Menge fällt es nicht so auf wie gut man tanzt. Ein links

Walzer muß es nicht sein. Eine Tanzschule vor der Ballsaison besuchen lohnt sich auf alle Fälle. Frauen sind im Rythmus beweglicher - sie tanzen auch lieber als die meisten Männer. Doch gibt es auch begabte Männer die den Rythmus im Blut

haben. Sie sind bei den Damen auf Tanzveranstaltungen sehr begehrt. Die Tanz-

schulen sind schon lange fortschrittlich geworden - von den Standardtänze Latin-Tänze bis zu moderne Tänz-Rytmen unserer Zeit lernen sie uns das Tanzen

ein Vergnügen ist. Warum ist die TV Show "Dancing Star" so beliebt? Es ist ein

wahrer Augenschmaus die Tanz-Paare an zuschauen. Unsere Frauen sind schon

zufrieden wenn ER sie zum Tanz auffordert und ihr während der Tanzschritte nicht

auf das lange Kleid und Zehen steigt. Die Jugendlichen toben sich in der Disco

aus. Dort zeigen so manche von ihnen was die Tanzschule ihnen beigebracht hat.

Spielen ein bar Dorfmusikanten in einem kleinen Saal & Raum zum Tanz auf geht

die Tischunterhaltung im Musiklärm unter. Die Ballbesucher nehmen's hin und

sind sich am Schluß einig "schön war's". Noch weitere Bälle wünsche ich allen Tanzwütigen.

Gefällt mir

0