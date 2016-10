02.10.2016, 16:23 Uhr

Was halten sie vom Oktober-Fest?

Einmal beim berühmten Wies'n Fest in München gewesen zu sein. Den Wunsch

erfüllten sich schon mehrere von uns. Nachher sagten sie alle: nie mehr wieder.

Auch in Wien und in anderen Bundesländer gibt es jetzt Oktober-Feste die von der

Größe her mit dem Wies'n-Fest nicht Vergleich bar sind. Gewiefte Geschäftemacher

stecken hinter diesen so gemütlichen Fest. Egal wo es statt findet - es ist ein zum

Bier Saufen erfunden, nebenbei labt man sich mit einem ungesunden Speisean-

gebot und das alles zu hohem Preisniveau. Nicht nur die Brauerei, die Hendl-

Zulieferer, Bäckereien, usw. verdienen sich blöd sondern auch die Geschäfte mit

der Trachtenbekleidung, Schmuck, Schuhe profitieren durch das Fest. Nicht zu

vergessen die Einnahme der Verkehrsüberwachung die ja auch vom Kuchen was

erhofft. Wenn man den permanenten Lärm im Zelt, den Tabak-Qualm aus hält, der

Kellnerin in den tiefen Ausschnitt gucken darf dann haut einen nichts mehr um - höchstens der Bierkonsum. Diese Feste finden bei der Bevölkerung großen An-

klang sonst wären sie nicht so gut besucht. Anscheinend ist der hohe Bierpreis

noch immer kein Grund dem Fest den Rücken zu zeigen. Für diesen Jahr ist in

Kürze Schluß damit. Nächsten Jahr wird wieder o'zapft.

