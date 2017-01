19.01.2017, 14:09 Uhr

Wie vertreibt man älter Restaurant-Gäste?

Es gibt einige Möglichkeiten um ältere Gäste los zu werden. Aus verschiedenem

Grund kömmen ältere Menschen allein in das Lokal um was zu Essen. Bis das

Essen serviert wird blättert der Einzelgast in der Zeitung oder er lauscht der

Hintrergrundmusik die aus dem Radio kommt. Ältere Menschen haben logisch höhere Ansprüche an alles im Lokal was auf sie ein strömt als das relativ junge Servicepersonal. Die Verweildauer des Gastes im hängt vom Wohl fühl sein ab und nicht allein von der guten Küche, von Höflichkeits-Floskel vom Service. Es ist die Radiomusik die der Lokalbesitzer, Geschäftsleiter zu lässt und vom Ser-

vice in seiner Abwesenheit unkontrolliert dem Gast zugemutet wird. Jüngere Generationen finden es normal wenn Radiomusik gespielt wird - ältere Gäste vertreibt man aus dem Lokal. Die Ausrede gilt nicht wenn vom Service die

Kritik ab getan wird "Musik ist Geschmacksache". Es kommt auf das Alter und Abschätzung der Gäste an was man ihnen für eine Hintergrundmusik zumuten darf. Das Feeling lernt man nur durch eine aufmerksame Personal-Führungs-

kraft die selbst ein gutes Vorbild in der Ausbildung hatte. In einem einfachen Gasthaus oder bei unaufmerksamer Personalführung erwartet man die erwähnte Aufmerksamkeit nicht. Dort geht man hin um sich lebhaft zu unterhalten, etc.

Der eine oder andere Gastronom ist selber schuld wenn zahlungskräftige Gäste

ausbleiben. Die Ansprüche der Gäste sind gewachsen - nicht nur die Preise.

