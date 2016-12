28.12.2016, 19:19 Uhr

Wie vertreibt man Gäste aus dem Gasthaus-/Restaurant?

Wo man hin schaut wird man hauptsächlich vom ungarischem Servicepersonal und aus anderen benachbarten Ländern bedient. Sie machen ihren Job gut und nicht alle Bediensteten haben ihren Chef in ihrer Nähe. Soviel Freiheit wird genützt denn die jungen Leute kommen ohne Musiki nicht aus. Kaum fangen sie den Tag an wird das Radio eingeschlatet und dieser bleibt während ihrer Dienstzeit eingeschalltet. Kommt man als Einzelgast ins Lokal empfängt einen bald die besten Schlager und Oldies der jeweiligen Sender. Das Servicepersonal ist zwar bemüht die Lautstärke zu drosseln - hat aber den Nachteil das man nur mehr ein Geräusch wahr nimmt und das stört gewaltig. Erklärt man das der Person vom Service wird die Kritik verstanden doch es ist ja leise eingestellt und das Geräusch bleibt erhalten. Unter dieser Gegebenheit verkürzt man die Verweildauer im Lokal oder meidet das Lokal längere Zeit. Nicht nur das ausländische Personal fängt mit der Gast-Kritik nicht viel an sondern auch unsere beschäftigten Landsleute verhalten sich nicht anders. Ist der Chef an Ort und Stelle dann wird hoffentlich die Kritik angenommen denn der Gast ist das auf jeden Fall wert damit er bald wieder kommt. Die gut gemeinte Hintergrundmusik aus dem Radio punktet nicht bei allen Gästen.

Gefällt mir