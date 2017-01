ARGE „Wirtshausmusi“ will Geselligkeit fördern

19.01.2017, 13:57 Uhr

Diese macht es sich zur Aufgabe die Geselligkeit wieder zurück ins Wirtshaus zu bringen und Musikanten, egal ob Hobbymusiker oder Profi, die Möglichkeit zu bieten, vor Publikum aufzuspielen.Da der „Musikerabend“ im „Steirerbluat“ sehr gut ankam, bietet Initiator Hubert Scheer mit seiner ARGE „Wirtshausmusi“ nun die Möglichkeit eines Musikerstammtisch in weiteren Lokalen an.Aufgespielt wird in der Tanzbar Steirerbluat, Walbersdorf Hauptstraße 111, Walbersdorf, jeden Donnerstag. Im Gasthaus Gerencser, Neugebäu 8, Neudörfl findet der nächste Stammtisch am 17. Feber und im Cafe Meierhof, Hauptstraße 1, Pöttsching am 13. Feber statt. Los geht es jeweils um 18.30 Uhr.Für weiter Infos – Wirte und Musiker – steht Hubert Scheer unter 0676/3318412 zur Verfügung.