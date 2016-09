Eine historische Mühle zum Angreifen und Mitmachen

28.09.2016, 19:17 Uhr

Interaktive Museumsführungen für Groß und Kleinin der historischen Schuh-Mühle SchattendorfDie Wulkaebene gehörte schon früh zum „Mühlviertel“ des Burgenlandes.Am Beginn des 20. Jahrhunderts versahen noch gezählte 36 Mühlen ihren Dienst an der 36 km langen Wulka. Die meisten stellten Ende der 60- Jahre den Beitrieb ein und nur mehr einzelne sind bis heute als Museum erhalten geblieben.Mühlen sind daher nicht selten touristische Highlights einer Region und gleichzeitig Bildungsstätte bedeutender österreichischer Volkskultur.Seit Herbst letzten Jahres reiht sich auch die Schattendorfer Schuhmühle, eine bis in die 70-er Jahre mit Wasser betriebene Getreidemühle in die Reihe der noch verbliebenen Burgenländischen Mühlen ein. Sie wurde renoviert und durch einen bunten Reigen an Kunst-, Kultur- und Weiterbildungsveranstaltungen neu zum Leben erweckt.Heute, am 28. September, wurden gemeinsam mit dem Bürgermeister und Vereinsobmann der Schuhmühle, Johann Lotter, Müllermeister Otto Glatter, der sein Know How zur Verfügung stellte, der Schneidermeisterin Sybille Tschürtz, die für die authentischen Kinder-Kostüme verantwortlich zeichnet und den Kindern der Volkschule Schattendorf die neuen Museumsführungen für Kinder und Erwachsene vorgestellt. Die „Drehbücher“ für die Mühlenführungen „ Ein Königreich für einen Mühlstein“ und „Müller, Müller, Sackerl“ samt interaktiven Mitmach-Aktionen stammen von der künstlerischen Leiterin und Verantwortlichen für das Kinderprogramm der Schuhmühle, Uschi Zezelitsch. Die Pädagogin hat während ihrer 7-jährigen Tätigkeit auf Schloss Esterházy, in der sie 9 Kinderführungen und 6 Erwachsenenführungen erfolgreich umsetzte, genügend Erfahrung gesammelt und weiß, dass sich Inhalte am besten mittels einer Kombination aus Hören, Schauen, Fühlen, Riechen und Schmecken vermitteln lassen. Im Rahmen der kindgerechten und dem Alter angepassten Führung folgen die 5 bis 12- Jährigen unter anderem dem Weg des Getreides in den Kostümen von beispielsweise Müller, Schmied, Bauer oder Bäckerin durch die 3 Ebenen der historischen Schaumühle. Dabei mahlen sie selber Mehl, testen die Feinheit von Mehl, Gries und Schrot, probieren Handsiebe, lernen Getreidearten und des Müllers Kerbholz kennen und bekommen vom Mühlengeisterchen Sebastian frische Kekse serviert.Die Führungen geben Einblicke in handwerkliche Traditionen und lassen auch die Kulinarik regionaler Produkte aus dem Mühlenladen und der hauseigenen Vinothek nicht zu kurz kommen.

Die Kinderführungen eignen sich für Kindergartenkinder, Volksschulkinder und SchülerInnen der Unterstufen. Sie können mit einer Backwerkstätte vor Ort kombiniert werden.Ab 16 Jahre wird die Erwachsenenführung empfohlen.Alle Führungen (und Werkstätten) können gegen Voranmeldung gebucht werden und kosten für KIGA-Kinder € 4,- für Schulkinder € 5,- und für Erwachsene € 7,- pro Person. Maximale Gruppengröße: 20 PersonenInfo und Anmeldungen unter: www.muehle-schattendorf.at oder 0664 /73647417