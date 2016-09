27.09.2016, 16:33 Uhr

Saison 2016 beendet. Herzlichen Dank an alle Aussteller und Besucher und an die Freunde die die Veranstalterin tatkräftig unterstützt haben :-DWeitere Neuigkeiten und Ankündigungen erfahren sie unter www.marktmobil.at oder in Facebook Wir freuen uns schon auf die Saison 2017 die im März startet. Der genaue Termin wird vom Veranstalter rechtzeitig bekannt gegeben.