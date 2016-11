Infos und Süßes für Bahnpendler

24.11.2016, 17:02 Uhr

Verteilaktion der ÖVP-Bezirkspartei Mattersburg

MATTERSBURG. Bezirksparteiobmann Christian Sagartz und sein Team verteilten am Donnerstagmorgen Infokarten und Süßes an Bahn-Pendler.„Viele der rund 300 Pendler am Bahnhof Mattersburg kritisierten die Verspätungen der Züge. Wir werden uns an die ÖBB wenden und diese Rückmeldungen weitergeben. Den Anschlusszug zu verpassen ist für Pendler eines der größten Probleme“, so Sagartz.Die ÖVP-Bezirkspartei fordert außerdem moderne und ausreichend Garnituren, mehr Stellplätze für PKW und Fahrräder sowie funktionierendes WLAN während der Fahrt.