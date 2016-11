KOMMENTAR: Eine fast perfekte Woche…

30.11.2016, 17:37 Uhr

Besonders erfreulich ist das vorläufige Happy End für die Syrerin Muna und ihre beiden Töchter. Die bestens integrierten Flüchtlinge dürfen ihr Asylverfahren in Baumgarten abwarten.Positiv und optimistisch sind auch die Erwartungen des Einzelhandels für das Weihnachtsgeschäft . Nimmt man die vollen Parkplätze in der Arena Mattersburg als Gradmesser, dann dürften sich diese Erwartungen auch erfüllen.Damit sind wir – bezogen auf den Standort – beim dritten Ereignis, das Grund zur Freude gibt: die neue Verkehrslösung bei der Arena Mattersburg. Nun müssten die Ampeln nur noch so geschaltet werden, dass es zu keinen unnötigen Staus kommt. Eigentlich eine Kleinigkeit für eine wirklich perfekte Woche…