Neu: Schülerhilfe in Mattersburg

16.01.2017, 08:14 Uhr

Die bundesweit tätige Nachhilfeorganisation eröffnete am Brunnenplatz

Die Schülerhilfe bietet seit mehr als 20 Jahren SchülerInnen in ganz Österreich professionelles Coaching in allen gängigen Fächern an. Vergangene Woche eröffnete der Nachhilfe-Anbieter mit dem Institut am Brunnenplatz in Mattersburg seine bereits 99. Niederlassung in Österreich und die vierte im Burgenland.Individuelle BetreuungDie Leiterin der Niederlassung am Brunnenplatz, Michaela Valian, leitet bereits seit Jahren die Schülerhilfe in Eisenstadt und verfügt daher über reichlich Erfahrung. "Wir unterstützen Kinder und Jugendliche dabei, nachhaltig bessere Noten zu erzielen", so Valian. "Aus langer Erfahrung wissen wir, dass sich unsere Schüler durchschnittlich um mindestens eine Note verbessern."Möglich gemacht wird dies durch das bewährte Konzept des Lernens in der Kleingruppe. Sehr viel Wert legen Michaela Valian und ihr Team auf umfassende persönliche Beratung und Betreuung.

Bildungsscheck an Gemeinde

Damit sich auch einkommensschwache Familien in Mattersburg kompetente Nachhilfe leisten können, stellte Michaela Valian anlässlich der Eröffnung der Stadtgemeinde Mattersburg einen Scheck in der Höhe von 3.500 Euro zur Verfügung. Stadträtin und VS-Direktorin Rafaela Strauß übernahm den Scheck und bedankte sich mit den Worten: "Das bestinvestierteste Geld ist jenes, das wir in die Bildung unserer Kinder investieren."