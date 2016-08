Spaziergang durch Neudörfl

29.08.2016, 10:47 Uhr

Feuerwehrkommandantin Vanessa Pilles, ihres Zeichens "Urneudörflerin", führt durch ihre Heimatgemeinde

Vanessa Pilles ist mit ihren 24 Jahren die jüngste Feuerwehrkommandantin des Bezirks und zudem die einzige Frau weit und breit in dieser verantwortungsvollen Position. Doch die Studentin ist nicht nur seit Kindesbeinen bei den Neudörfler Florianis engagiert, sondern auch sonst bestens im Ort verankert. Sie bezeichnet sich selbst als begeisterte "Ur-Neudörflerin" und kann sich derzeit nicht vorstellen, jemals anderswo zu wohnen.Als solche eingefleischte Neudörflerin ist Vanessa Pilles natürlich bestens dafür qualifiziert, die schönsten Seiten von Neudörfl zu zeigen. Die Bezirksblätter begleiteten die sympathische Frau bei einem Ortsrundgang.

Hauptsache Familie

Daheim im Feuerwehrhaus

Lieblingsheuriger

Chillen am See

Ist einfach lebenswert!

"Mein allererster Lieblingsplatz", so schickt Vanessa Pilles gleich voraus, "ist überall dort, wo meine Familie und meine Freunde sind. Ob das jetzt daheim ist, bei der Oma oder sonstwo, ist da gar nicht so wichtig!"Aber auch einen ganz konkreten Lieblingsort hat die Studentin, nämlich – wie könnte es eigentlich anders sein – das Feuerwehrhaus in der Kon-sumgasse. "Hier treffe ich meine Kameraden, hier sitzen wir nach jeder Übung zusammen, hier gehe ich seit meiner Kindheit ein und aus!" Die Feuerwehr, so Vanessa Pilles, ist für sie nicht nur Arbeit, sie ist vielmehr Hobby, Spaß und Berufung.Sehr oft ist die junge Kommandantin zu Gast bei ihrem absoluten Lieblingsheurigen, dem "Piribauer". Dies hat nicht zuletzt einen familiären Grund: Die beiden älteren Piribauers und Vanessas Vater sind seit Ewigkeiten befreundet. Eine Zeit lang hat Vanessa auch als Kellnerin hier gearbeitet, absolut zu schätzen weiß sie jedoch das gute Essen, den guten Wein und die stets gute Stimmung bei "ihrem" Heurigen.Im Sommer trifft man Vanessa Pilles, soweit es ihre Zeit erlaubt, häufig am Neudörfler See an. "Es ist hier sehr gemütlich und nicht allzu überlaufen. Und ich treffe hier nicht nur meine Freunde, sondern auch viele Leute, die ich nicht so oft sehe!"Fazit der begeisterten Neudörflerin: "Ich lebe hier einfach gerne! Wir haben wirklich alles, herrliche Natur ebenso wie jegliche Art von Infrastruktur, und nach Wiener Neustadt und auch nach Wien ist es nur ein Katzensprung. Neudörfl ist einfach lebenswert!"