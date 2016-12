Wohnen soll kein Luxus sein

04.12.2016, 11:23 Uhr

Startwohnungen für die Jugend in Mattersburg

MATTERSBURG. Mattersburg ist eine moderat wachsende Stadt, die vor allem bei Jungfamilien sehr beliebt ist. Deshalb werden in Kooperation mit der Oberwarter Siedungsgesnossenschaft (OSG) in der Wienerstraße 28 Startwohnungen errichtet.„Bei dieser Initiative steht ganz konkret der junge Mensch im Mittelpunkt. Wir wollen dadurch dem Phänomen ,Wohnen wird Luxus‘ bewusst entgegensteuern und jungen Menschen das erste selbstständige Wohnen ermöglichen“, sagt Bgm. Ingrid Salamon.

Fertigstellung: Ende 2017

Baubeginn für die Startwohnungen war im Herbst 2016, die Fertigstellung ist für Ende 2017 geplant. Interessierte können sich bei der OSG unter 02682/62 354-19 melden.Die Stadtgemeinde plant auch in Zukunft, günstige Bauplätze zu erwerben und an die Bevölkerung weiterzugeben. „Diesbezüglich hat auch ein Umdenken bei den Grundstücksbesitzern stattgefunden“, so Salamon.