Seit Jahren findet das legendäre Hausgschnas im Dorfcafe Gschiess in Rohrbach statt. Am Samstag, den 18. Februar, sorgt ab 19.00 Uhr ein DJ für die Stimmung bei der Partymeute. Die Faschingsparty geht ganz ohne Motto über die Bühne – also lasst eurer Kreativität freien Lauf! Stefan & sein Team freuen sich bereits auf eine lustige, unvergessliche Faschingsnacht.