Hotterwanderung

Start und Ziel an der Sportanlage. Die Wanderung wird bei jeder Witterung durchgeführt! Für das leibliche Wohl wird während und nach der Wanderung bestens gesorgt! Im Anschluss an den Wandertag gibt es eine anständige Sportlerjaus´n am Sportplatz!