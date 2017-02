Karin Lehner neue Ortschefin in Pöttsching

06.02.2017, 08:00 Uhr

Schauen wo der "Schuh" drückt

Dank vom Bezirkschef

Lehner legt ihren Fokus auf den Sozialbereich und das Vereinsleben und plant ganz konkret: „Ich werde einen wöchentlichen Sprechtag am Gemeindeamt einführen. Nur im direkten Kontakt zu den Pöttschingerinnen und Pöttschingern und durch das persönliche Gespräch kann ich erfahren wo der 'Schuh' drückt!“, so die neue Bürgermeisterin.„Ich möchte mich bei Herbert Gelbmann für seine großartigen Leistungen für Pöttsching, aber auch für den Bezirk und das Land im letzten Jahrzehnt bedanken. Darüber hinaus schätze ich ihn auch als stets loyalen Mitstreiter und Freund,“ so der Bezirksvorsitzende der SP-Mattersburg, Landtagspräsident Christian Illedits.