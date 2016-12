Neue Chefin bei der SPÖ Pöttelsdorf

15.12.2016, 11:10 Uhr

„Ich freue mich sehr über diese neue Herausforderung. Schon in der Zeit während meines Studiums habe ich mich für Politik begeistert. Dieser Weg führte mich auch auf meinem beruflichen Werdegang in den politischen Bereich. Meine Heimatgemeinde Pöttelsdorf liegt mir dabei besonders am Herzen“, “, so Schachinger, die eine neue Form von Politik in Pöttelsdorf einkehren lassen will.