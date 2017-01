ÖVP-Vorschläge für besseres Parken in Mattersburg

17.01.2017, 11:53 Uhr

Das Thema Parken verärgert zahlreiche Mattersburgerinnen und Mattersburger. „Wo können Mattersburger parken, die ein Haus oder eine Wohnung in der Innenstadt haben, sich aber vor ihrem Haus eine Kurzparkzone befindet? Wir haben dafür mehrere Vorschläge für besseres und sinnvolles Parken in Mattersburg“, zählt der ÖVP-Vizebürgermeister auf:

- Anrainer sollen sich einen Parkplatz vor ihrem Haus längerfristig mieten dürfen: Leider bietet die Stadt keine Möglichkeit an, eine solche Parkerlaubnis für Anrainer zu ermöglichen.- Zusätzlich fehlt es an Dauerparkplätzen: Die Gemeinde muss eine Fläche zur Verfügung stellen, wo Dauerparker parken dürfen. Um einen solchen Dauerparkplatz in der Innenstadt zu schaffen, muss die Gemeinde eine Fläche anmieten oder kaufen.- Zusätzlich fordert die ÖVP schon lange eine Modernisierung der gebührenpflichtigen Kurzparkzone: Die ÖVP schlägt vor, dass die erste geparkte Stunde pro Tag gebührenfrei ist. Zusätzlich soll der Samstag als kostenpflichtige Kurzparkzone aufgelöst werden – denn selbst in der Wiener Innenstadt gibt es am Samstag keine gebührenpflichtige Kurzparkzone.„Diese Maßnahmen für besseres Parken wären ein zusätzlicher Werbeeffekt für unsere Stadt. Im Wettbewerb mit den Einkaufszentren am Stadtrand, wo Gratis-Parken durchgehend möglich ist, müssen für die Innenstadt besondere Anstrengungen unternommen werden. Leider verhindert die SPÖ-Absolute in Mattersburg diese Verbesserungen“, kritisiert Michael Ulrich.