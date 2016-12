13.12.2016, 19:34 Uhr

SPÖ scheitert an rascher Sanierung des Kulturzentrums

„Seit mehr als zwei Jahren ist das Kulturzentrum Mattersburg geschlossen. Und nach den Aussagen von Bieler und Salamon steht fest: Die SPÖ scheitert an einer raschen Sanierung des Kulturzentrums“, sagt Mattersburgs Vizebürgermeister Michael Ulrich.



Als „Eklat der Extraklasse“ bezeichnet Michael Ulrich zudem den Ablauf der SPÖ-Pressekonferenz. Vertreter der Bürger-Plattform, die für einen Erhalt des KUZ-Gebäudes eintreten, wollten sich bei der Pressekonferenz informieren – ihnen wurde der Zugang jedoch verwehrt. „Die SPÖ-Zensur ist nicht auszuhalten. Weder die Opposition, noch interessierte Bürger erhalten Informationen zum Ablauf der Sanierung: Bleibt die Substanz des Gebäudes erhalten, wie 2.000 von der Bürgerplattform gesammelten Unterschriften fordern? Wird sich Landtagsabgeordnete Bürgermeisterin Salamon bei ihrem Parteikollegen Landesrat Bieler einsetzen, dass ein rascher Baubeginn erfolgt und die Forderungen der Bürgerplattform erfüllt werden?“



„Die SPÖ hat 2014 das Kulturzentrum mutwillig geschlossen. Zuerst wollten Bieler und Salamon das KUZ abreißen, jetzt scheitern sie an der Sanierung. Es ist unglaublich, der SPÖ täglich beim Scheitern zusehen zu müssen“, wundert sich der ÖVP-Vizebürgermeister. „Wer soll dieser SPÖ noch glauben, dass wir 2019 endlich wieder ein Kulturzentrum in Mattersburg haben?“



Die Mattersburger und Walbersdorfer wollen einen fixen und permanenten Gastronomen im Kulturzentrum. „Durch die SPÖ-Zensur ist es aber leider vollkommen unklar, ob wieder ein permanenter Pächter die Gastronomie übernimmt. SPÖ-Landesrat Bieler kam bislang kein klares Bekenntnis für einen fixen Pächter über die Lippen. Wie in Eisenstadt wird scheinbar ein Catering angedacht – das will die Bevölkerung aber nicht!“



