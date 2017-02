Zukunftsprojekte für Mattersburg jetzt anpacken

13.02.2017, 09:47 Uhr

Auf Initiative der ÖVP hat sich der Gemeinderat gestern dafür ausgesprochen, dass der Fahrkartenautomat am Bahnhof Mattersburg wieder aufgestellt werden soll. „Es ist völlig unverständlich, warum der Ticketautomat abgebaut wurde. Das ist eine Verschlechterung für Pendler“, betont Michael Ulrich. „Warum die ÖBB einen erst kürzlich modernisierten Bahnhof scheibchenweise zurückbaut, ergibt keinen Sinn. Wir führen nun Gespräche mit den ÖBB, damit der Fahrkartenautomat wieder aufgestellt wird!“

Zahlreiche Zukunftsprojekte für Mattersburg und Walbersdorf wurden in der Gemeinderatssitzung auf Schiene gebracht: Zwischen Hochstraße und Bergstraße ist ein Aufschließungsgebiet geplant, rund 18.000 Quadratmeter werden parzelliert. „Unsere Stadt braucht dringend diese neuen Bauplätze. Um die Finanzierung zu gewährleisten, möchte die ÖVP Jungfamilien bei den Anschlusskosten finanziell unterstützen!“Zudem werden noch heuer Lehrlinge am Bauhof und in der Gemeindeverwaltung aufgenommen, die Umrüstung der Straßenlampen auf LED ist im Laufen und in den nächsten Wochen wird Gratis-WLAN für den Ortsteil Walbersdorf umgesetzt. „Wir müssen diese wichtigen Zukunftsprojekte anpacken: Denn nur wenn wir in wichtige Zukunftsbereiche investieren, entwickeln wir unsere Stadt sinnvoll weiter“, sagt Michael Ulrich abschließend.