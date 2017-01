Baumgartner löst Vastic als Mattersburg-Trainer ab

02.01.2017, 11:56 Uhr

Der 52-jährige Salzburger Baumgartner ist durch den sensationellen Cupsieg mit Regionalligist FC Pasching im Jahr 2013 als Trainer bekannt geworden. Ein Jahr später führte er den Zweitligisten SKN St. Pölten ins Cup-Endspiel. In der Folgesaison betreute er in der Bundesliga Austria Wien, wurde jedoch am 22. März 2015 beurlaubt, nachdem die „Veilchen“ in der Tabelle auf Platz sieben abgerutscht waren. Zuletzt war Baumgartner im Frühjahr 2016 Trainer beim insolventen Erste-Liga-Verein SV Austria Salzburg gewesen.