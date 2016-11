Paintballer erfolgreich unterwegs

26.11.2016, 09:48 Uhr

TeamarbeitWer glaubt, dass der Sport mit dem Markierer nur zum Schießen einlädt, der irrt sich gewaltig. "Für einen Sieg gegen das gegnerische Team braucht es viel Teamarbeit, damit man zur richtigen Zeit am richtigen Bereich im Spielfeld steht", unterstreicht Schöntag die Wichtigkeit der Taktik.Dass er erfolgreich in seinem Sport ist, beweist sein dreijähriger Vertrag mit dem deutschen Verein. Mit denen bestreitet er vier große internationale Turniere und fünf Spieltage in der deutschen Bundesliga.Der 29-jährige möchte seine Leidenschaft so lange es sein Körper zulässt, ausüben. "Es gibt so gut wie keine Verletzungen in diesem Sport. Seit 13 Jahren bin ich ein großer Paintball-Fan und mein Erfolgshunger ist noch nicht gestillt", ergänzt der Halb-Profi. Jetzt ist erst mal Urlaub angesagt, bevor es zur Jahreswende zum Trainingsstart nach Deutschland mit dem Flugzeug wieder geht . . .