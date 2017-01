Richtung stimmt alle zuversichtlich

24.01.2017, 22:04 Uhr

Knappe Entscheidung

"Wir haben ein gutes Team, das seit drei Jahren intensiv trainiert", erzählt Sabine Bauer und ergänzt: "Bei den anderen Teams zeigt sich die Klasse mit vielen Routiniers, die unseren Damen leider keine Chance gelassen haben." Mit ein wenig mehr Glück wäre der eine oder andere Satz auch zu holen gewesen, somit ergibt sich der siebte Platz. "Wir haben alle Sätze über 20 Punkte verloren, zu Satzende entscheidet meist, wer die besseren Nerven hat, aber die Richtung stimmt uns zuversichtlich", ergänzt die Vereinsverantwortliche. Das nächste Kräftemessen wartet auf die Volleyballerinnen beim Hobbyturnier am 4. März in Neusiedl am See.