Thiem und Nadal als Vorbild

05.02.2017, 18:00 Uhr

Aufgrund seiner tollen Leistungen im Tennissport wird Piet Luis dieses Jahr mit seinen 11 Jahren bereits beim ASKÖ TC Schattendorf in der 1. Tennisherrenmannschaft mitspielen.Seine kurzfristigeren Ziele sind in Österreich zunächst noch weiter an die Spitze aufzuschließen und an internationalen Tennisturnieren teilzunehmen."Natürlich würde ich gern einmal so gut wie meine Vorbilder Dominic Thiem und Rafael Nadal", hat der Elfjährige viel vor.