"Wir wollen uns verbessern!"

18.01.2017, 07:00 Uhr

BEZIRK (O. Frank). Ein Schlusstrio mit Abstiegssorgen. Sowohl der SV Forchtenstein, SV Loipersbach als auch SV Sigleß rüsten sich als Tabellennachzügler für die 2. Liga Mitte-Rückrunde. Ein Überblick:Liga-13., 14 Zähler, acht Punkte vom Tabellenende weg. Mit Marco Gerhardt (Trausdorf), Clemens Ivanschitz (Sigleß), Markus Valenka (Admira Wr. Neustadt) und Tikola Tadic stehen vier Neuzugänge zu Buche. „Weitere Zugänge halte ich mir noch offen“, verrät Obmann Mario Hodosi, der zudem erklärt: „Wir streben einen vorderen Mittelfeldplatz in der Tabelle an.“Tabellen-14., 12 Punkte, sechs Zähler vom Schlusslicht entfernt. Neu im Team: Christoph Tiewald, der vom SV Rohrbach wechselte. Gespräche über weitere Neuzugänge laufen. „Vielleicht stoßen noch ein, zwei defensive Spieler zu uns“, so Sascha Prinner. Vom Ligaverbleib ist er überzeugt: „Die Mannschaft hat Qualität. Verletzungen oder auch der durchgeführte Umbruch ließen keine bessere Platzierung zu. Wir wollen aber Tabellenplätze gutmachen und vor allem nichts mit dem Abstieg zu tun haben.“Als 15. Vorletzter, gesamt acht Zähler und nur zwei Punkte vor Schlusslicht ASK Kaisersdorf. "Unser Ziel ist ganz klar der Klassenerhalt", so Sportleiter Mario Renner. Mit Daniel Trost (Eggendorf), Patrick Moik (Katzelsdorf), Roland Venjar (Oberwaltersdorf) und Karim Deppah (Pfaffstätten) gibt es vier Neue. Ein Stürmer wird noch gesucht.

1. B. Sauerbrunn (38), 2. Neudörfl (3), 3. Draßmarkt (29), 4. Pilgersdorf (29), 5. Lockenhaus (28), 6. Marz (26), 7. Rohrbach (24), 8. Lackenbach (23), 9. Oberpullendorf (22), 10. 7023 ZSP (16), 11. Oberloisdorf (16), 12. Ritzing 1B (14), 13. Forchtenstein (14), 14. Loipersbach (12), 15. Sigleß (8), 16. Kaisersdorf (6).