Baulehre entpuppt sich als ein Job mit Zukunft

21.12.2016, 11:59 Uhr

SchülerInnen der NMS Mattersburg wurden über die Chancen einer Maurerlehre informiert.

MATTERSBURG. Mit viel Geschick und Elan mauerten die Schüler der 4. Klassen der Neuen Mittelschule aus Mattersburg ihre ersten Mini-Rohbauten im Zuge der Berufsvorstellung „Lehre als Maurer“.Gemeinsam mit der Lehrlingsexpertin der Bauinnung, Elke Winkler, wurden neben der Durchführung der praktischen Arbeiten, auch die Vorteile, Chancen und Voraussetzungen mit einer Lehre als Maurer besprochen. Den gelernten Fachkräften stehen neben der Fachkarriere auch der Weg zum Baumeister bis hin zum Besuch einer Universität bzw. Fachhochschule offen, wenn sie das möchten.Praxisluft können die interessierten Schüler in den kommenden Wochen im Zuge der Berufs-Schnuppertage in Ausbildungsbetrieben in der Umgebung sammeln.