Rege Diskussion beim Neujahrsempfang der Gewerkschaft Bau-Holz Burgenland

25.01.2017, 10:33 Uhr

Das Resümee aller Beteiligten lautete dabei, das die Sozialpartnerschaft ein Garant für Wohlstand und ein gerechtes und faires Miteinander aber auch für soziale und wirtschaftlich gute Rahmenbedingungen in Österreich sei.„Die Errungenschaften der österreichischen Sozialpartner sind im internationalen Vergleich einzigartig. Das Thema hat gerade in den letzten Monaten sowohl in der Gesellschaft als auch in der Politik an Interesse gewonnen und eine hitzige Diskussion über den Sinn der Sozialpartnerschaft ausgelöst. Wir haben mit jenen diskutiert, die Tag täglich Sozialpartnerschaft leben“, erklärt GBH-Landesgeschäftsführer Wolfgang Geisinger.