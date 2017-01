Comic & Film Börse 29. Jänner 2017

Comic & Film Börse – 29. Jänner 2017Berufsschule Längenfeldgasse 13-15, 1120 WienVon 10:00 – 16:00DER Treffpunkt für alleund jene die es noch werden wollen! Kinotickets direkt auf der Börse zu gewinnen!Alles was das Fan-Herz begehrt! Kommt einfach am 29. Jänner 2017 auf die Comic & Film Börse in die BS Längenfeldgasse 13-15 und überzeugt euch selbst - um 10:00 geht's los!!!!