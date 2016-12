"Am 24. Dezember sind die Senioren meine Familie"

18.12.2016, 00:00 Uhr

Berthold David, Pfleger in der Kursana Residenz Wien Tivoli, macht gerne Weihnachtsdienst.

Berthold David ist seit 2006 im Pflegeberuf. Nach Tätigkeiten in Spitälern, der Hauskrankenpflege sowie als Kinder- und Jugendlichen-Pflegehelfer am AKH und im St. Anna Kinderspital landete er aus Überzeugung bei der Langzeitpflege von Senioren."Hier fühle ich mich am wohlsten", so der 33-Jährige. Was er an seinem Beruf so toll findet: "Man hat die Ruhe, um eine Beziehung zu den Hausbewohnern aufzubauen, kennt ihre Biografie, nimmt aktiv am Alltagsleben teil und hat die Möglichkeit, gute Laune weiter zu geben. Das macht mich glücklich.“

Das Weihnachtswunder

Dazu gehört natürlich auch der Weihnachtsdienst. „Die Senioren sind meine zweite Familie. Weihnachten mit ihnen ist etwas ganz Besonderes für mich“, so David. Früher war er am 24. Dezember bei seiner Frau und seinem kleinen Sohn zu Hause. "Jetzt ist er zehn Jahre alt und versteht schon, dass für mich der Beruf auch Berufung ist", so David: "Wir feiern daheim einfach einen Tag später ein schönes Weihnachtsfest mit allem, was dazugehört.“„Da wir zwei Häuser in der Residenz am Tivoli haben, wird in zwei Teilen - am 22. und 23. Dezember - Weihnachten mit einem Konzert und Lesungen gefeiert“, erklärt Berthold David.Am 24. Dezember gehen dann oft die Emotionen hoch. Die wichtigste Frage der Hausbewohner ist: Kommen Verwandte zu Besuch? David erinnert sich an eine Dame, die ihn ständig fragte, wie spät es sei. Mit fortschreitender Uhrzeit wurde sie immer trauriger."Ich habe mich zu ihr gesetzt und versucht, sie zu trösten. Dann haben wir eine CD aufgelegt und gemeinsam gesungen. Als plötzlich gegen halb Sieben am Weihnachtsabend ihre Angehörigen vor ihr standen, strahlten ihre Augen wie die von Kindern vor dem Lichterbaum. Das war ein Weihnachtswunder, auch für mich!“Zeit und Interesse schenken sei das Wichtigste, natürlich nicht nur zu Weihnachten, aber da seien auch die dementen Hausbewohner sensibilisiert auf das schönste Fest des Jahres. „Zwei von drei Bewohnern bekommen ganz genau mit, dass Weihnachten ist. Deshalb ist es wichtig, dass niemand ausgeschlossen und keiner allein gelassen wird.“ Und wenn jemand den 24. im Bett verbringen muss, trägt Berthold David die Weihnachtsfreude hinauf ins Zimmer.