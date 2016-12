Für mich gibt es das Christkind immer noch...

15.12.2016, 01:26 Uhr

Sie ist immer für mich da was das größte Geschenk auf Erden für mich ist. Dieses Geschenk teile ich jedes Jahr mit meinen Tageskindern. Ich liebe es wenn ihre Augen glitzen wenn sie das Christkind sehen. Kinder zwischen 2-6 Jahren erleben ihre magische Phase und glauben noch sehr an das Christkind. Sie sind immer sehr aufgeregt und mein Herz strahlt wenn ich sehe wie sie sich darüber freuen. Ich wünsche all meinen Tageskindern das sie diesen Augenblick im Herzen ewig fest halten um wie ich mit 36 Jahren immer noch an das Christkind zu glauben...

Michaela T.Traurig aber Wahr sind Marlies Matt Worte:Vor 20 Jahren haben noch Elfjährige ans Christkind geglaubt, das ist heute nicht mehr so. Wir leben in einer pulsierende Zeit, in der alles ganz rasch geht. Auch das Erwachsenwerden - der Austritt aus dem Zauberreich, in dem alles möglich ist...Marlies MattModel: Riccarda BernsteinFotografie: Michaela Trimmel