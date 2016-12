2017: Hauptstraße, Park und Wildgarten

30.12.2016, 00:00 Uhr

Sanierungen und Bauvorhaben stehen in Meidling auch im neuen Jahr an.

MEIDLING. Die wichtigsten Projekte, die im Jahr 2017 anstehen im Überblick:Die Sanierungen der Gebäude werden heuer Am Schöpfwerk 27 fortgesetzt. In der Singiringergase 23 kommt es zu größeren Arbeiten: Durch die Zusammenlegung mit der Ruckergasse entsteht ein Schulzentrum in Meidling.Der Lückenschluss, um die Fußgängerzone vollständig in neuem Glanz erstrahlen zu lassen, steht heuer an. Der Bereich zwischen Pohlgasse/Rauchgasse und Tivoligasse/Reschgasse wird diesen Frühjahr begonnen. Die Fertigstellung ist noch für 2017 geplant.

In der Sechtergasse wird der Grünbereich erweitert und neu gestaltet. Dabei gibt es für die Anrainer die Möglichkeit, bei der Neugestaltung mitzuwirken. Im Frühjahr startet eine Aktion, bei der die Meidlinger ihre Wünsche für den neuen Park abgeben können. Beim Umbau werden diese dann soweit als möglich berücksichtigt.Bei der Badner-Bahn-Remise entsteht ein neues Wohngrätzel. 2017 startet bereit die Bürgerbeteiligung. Geplant sind unter anderen Wohnbauten, ein Pflegewohnhaus, Kindergarten und ein Park. Bezirksvorsteherin Gabriele Votava setzt sich auch für den Erhalt des Ziegelbaus Remise aus: Hier wäre Platz für Gastronomie oder etwa einen Supermarkt.Die Arbeiten beim Südwest-Friedhof werden nun konkreter. Neben der Verbreiterung des Franz-Egermaier-Wegs wird auch Kanal-, Wasser- und Stromleitungen zur künftigen Erschließung verlegt. Geplant ist, die denkmalgeschützten Gebäude zu sanieren und auszubauen. Im Herbst soll der Bau von 17 geförderten Wohnungen starten. Die Anrainer bleiben bei ihren Forderungen: Schulgebäude und eine Öffi-Anbindung – und werden dabei vom Bezirk unterstützt.• Vinzidorf: In der Boërgasse werden Wohnmodule für 24 alkoholkranke Obdachlose errichtet. Noch werden an den bestehenden Gebäuden des Lazaristenklosters Sanierungsarbeiten durchgeführt. Der Bau soll bereits nächsten Frühjahr starten. Noch sind die Mitarbeiter des Vinziwerks auf Sponsorensuche.Weit voraus plant Bezirksvorsteherin Gabriele Votava. Sie plant, dass am Ende des Jahres wieder ein Christkindl-Markt am Meidlinger Platzl abgehalten wird.