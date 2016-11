Koreanischer Frauenchor zu Gast in Meidling

Koreanische und internationale Lieder werden in traditioneller Tracht gesungen

Die Kursana Residenz Wien-Tivoli lädt am Donnerstag, 1. Dezember 2016, um 15:00 Uhr zum Konzert des Koreanischen Frauenchors. Die BewohnerInnen und BesucherInnen dürfen sich auf ein abwechslungsreiches, internationales Programm freuen. Dazu gehören sowohl koreanische Lieder, als auch international bekannte wie „Hail Holy Queen“ oder das heimische „Wien, du Stadt meiner Träume“. Der koreanische Frauenchor, der 2007 in Wien gegründet wurde, tritt in traditioneller, koreanischer Tracht auf. Der Chor gibt jährlich ein Konzert in der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien und tritt auch regelmäßig in verschiedenen Häusern und Sanatorien auf. Mit seiner Darbietung vermittelt er den Zuhörern ein Stück koreanischer Kultur.