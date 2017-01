Meidling: Die Meidlinger Narren sind los

16.01.2017, 07:48 Uhr

Mit einem kräftigen "Mei-Mei" rufen die Faschingsnarren zur jährlichen Sitzung.

Gefeiert und gelacht wird am 21. und 28. Jänner im Liesinger Haus der Begegnung.(siv). Lachanfälle und Schenkelklopfen garantiert jährlich die Faschingssitzung der Meidlinger Faschingsgilde. Und das bereits seit drei Jahrzehnten. "Voriges Jahr haben wir unser 30-jähriges Jubiläum gefeiert. Viele unserer Mitglieder sind auch bereits jahrzehntelang dabei. Und auch das Publikum ist uns treu, viele unserer Gäste sind seit Jahren mit dabei", erzählt Helmut Klima, stellvertetender Präsident der Meidlinger Faschingsgilde. Mit seiner Frau Ilse betreibt er einen Fischhandel am Meidlinger Markt "Das Geschäft ist quasi das inoffizielle Vereinslokal, hier treffen wir uns oft", lacht er.

Tanzeinlagen und LachnummernGeprobt wird aber im Gasthaus "Alt Wien". "Das Programm schreiben wir jedes Jahr neu", verrät Herbert Madejski, ebenfalls Präsidenten-Stellvertreter. "Jeder kann mitmachen. Wenn er was hat, dann spielt er es bei den Proben vor. Findet der Beitrag Gefallen, wird er ins neue Programm aufgenommen. Meisten kommt das Programm aber von den üblichen fünf, sechs Leuten", so Madejski. Zu den Lachnummern und Tanzeinlagen der Meidlinger Narren kommen auch immer wieder Gäste. So waren in den letzten Jahren der Kabarettist Gery Seidl, der Travestiekünstler Francesco Cardeloni oder Musiker Manfred Chromy dabei. Heuer bleiben die Faschingsnarren aber unter sich.FamiliengeschäftNeben den Erwachsenen wirken auch viele Kinder bei den Faschingssitzungen mit, so auch die Enkelkinder von Ilse und Helmut Klima sowie von Ingrid und Herbert Madejski. Die Großeltern bringen die Kinder auch oft zum Training. Wobei auch die Eltern der Kinder oft in der Gilde aktiv sind. "Unser Schwiegersohn Markus hat Fasching als Kind gehasst, er hatte sogar Bauchweh und musste sich übegeben, wenn er auf ein Faschingsfest gehen sollte. Das hat sich total geändert, seit er unsere Faschingsgilde kennt. Er steht sogar jedes Jahr selbst auf der Bühne", erzählt Ilse Klima, die die Schatzmeisterin ist und so wie Ingrid Madejski ebenfalls aktiv am Faschingstreiben beteiligt ist. Alle sind sie den Sponsoren dankbar: "Ohne die könnten wir keine Tombola anbieten, oder Blumenschmuck", so die Faschingsnarren.Wer bei dem bunten Faschingstreiben dabei sein will, hat zwei Möglichkeiten. "Wir treten am 21. und 28. Jänner im Haus der Begegnung in Liesing auf. Einlass ist um 18.11, Beginn um 19.11 Uhr. Mei-Mei!".Abendkassa gibt es keine, Karten sind nur im Vorverkauf erhältlich, und zwar unter der Telefonnnummer 0699/171 27 377.