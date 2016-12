Meidling erhält bunte Vielfalt

26.12.2016, 00:00 Uhr

Bezirksvorsteherin Gabriele Votava wagt beim Bleigießen einen Blick in Meidlings Zukunft.

Ein Blick zurück

MEIDLING. Traditionell wird zu Silvester versucht, in die Zukunft zu sehen. Beim Bleigießen greift Gabriele Votava zielsicher zur Glocke, die ein gutes 2017 für Meidling voraussagen soll."Die Glocke ist ein Symbol des Friedens", so die Bezirksvorteherin. Das wäre heutzutage wichtig – auch für Meidling. Große Aufreger gab es 2016 nicht all zu viele.Der Wildgarten war das große Thema im Bezirk. Die Anrainer wollen eine kleinere Siedlung statt der rund 1.100 Wohnungen, mehr Infrastruktur – und vor allem eine Umweltverträglichkeitsprüfung. In Hetzendorf regte sich Widerstand gegen das geplante Vinzidorf. Ruhig wurde es, als zugesagt wurde, dass bei den Unterkünften für die alkoholkranken Obdachlosen eine 24-Stunden-Betreuung vor Ort wäre.

Korallenriff für Meidling

Pummerin und Donauwalzer

Inzwischen ist das Blei im Löffel geschmolzen und Votava gießt es ins kalte Wasser. Das Ergebnis: viele kleine Stückchen. Die Bezirksvorsteherin gibt sich in der ersten Reaktion ein wenig ratlos: "Das ist mir noch nie passiert, dass ich so viele kleine Stücke gegossen habe."Doch der zweite Blick offenbart: "Ein Korallenriff mit einem Einsiedlerkrebs." Gabriele Votava gesteht, dass sie das Wasser und vor allem das Meer liebt. "Womöglich gibt es heuer einen Schnorchel-Urlaub", hofft sie.Für den Bezirk sieht sie eine bunte, positive Zukunft. Die Vielfalt in Meidling würde ein gutes Miteinander auch im Jahr 2017 bereit halten: "Der Bezirk ist so schön und schillernd wie ein Korallenriff."Privat feiert Gabriele Votava den Jahreswechsel mit ihrem Mann und Freunden. Fixpunkte sind natürlich das Bleigießen und die Fischsuppe, die die Vorsteherin alljährlich zubereitet. Gegen Mitternacht werden dann eine Handvoll Feuerwerkskörper im Garten abgeschossen – aber keine Knaller."Natürlich wird mit Sekt angestoßen", so Votava. Dann ist Zeit den Fernsehapparat einzuschalten, um die Pummerin und den Donauwalzer zu hören. Getanzt wird aber nicht, "wir sind beide Antitänzer", gesteht Votava.