Noch immer kein VHS Programm?

30.08.2016, 16:43 Uhr

Zur Zeit können die VHS Kurse online gesucht und gebucht werden.

Da es im KundInnenservice in der VHS Hietzing in der Hofwiesengasse zu Wartezeiten kommen kann, appelliert der Direktor an das Verständnis der Kundinnen mit einem speziellen Plakat."Die EDV Umstellung kostet uns und Ihnen nicht nur Nerven. Haben Sie bitte Verständnis, wenn es zu Wartezeiten kommt.Sprechen Sie mit der Nachbarin, dem Nachbarn in der Warteschlange, machen Sie Yoga-Übungen, denken Sie an Ihren Sommerurlaub, träumen Sie sich auf eine Bergwiese oder an den Strand Ihrer Wahl.Unsere KollegInnen im KundInnen-Service werden versuchen, Sie mit einem Lächeln, der gewünschten Auskunft und Ihrem Zahlschein zu„beschenken“."Ohne Humor hätten wir schon verzweifelt, ist Streibel sicher. "Wir helfen Ihnen beim Warten und beim Träumen" steht auf einem Beneordner. Das Café Prosa sorgt sich um das leibliche Wohl der Kundinnen und wer will kann auch in den Urlaubserinnerungen der Kolleginnen blättern.Eines ist fix: Die Kurse starten am Montag 19. September mit oder ohne Programm.