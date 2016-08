Volksschulen in Meidling: Die besten Tipps für den Schulweg

31.08.2016, 06:00 Uhr

Schulweg-Experte Bernd Toplak weiß, wie Erstklassler am sichersten in die Schule kommen.

Tipps für den Schulweg

MEIDLING. Für die Volksschüler wird’s ernst: Am 5. September 2016 fängt in neun Meidlinger Volksschulen das Lernen an. Da fragen sich die Eltern: Wie kommt mein Kind sicher in die Schule? Schulwegtraining mache den Meister, so Experte Bernd Toplak von der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA).• Die sicherste Route auswählen und gemeinsam üben. Hilfreich dabei sind die Schulwegpläne der AUVA und MA 46.• Faustregel: Der sicherste Schulweg muss nicht immer der kürzeste sein. Manchmal ist es besser, einen Umweg zu wählen, wenn dieser Sicherheitsvorteile mit sich bringt.• Relativ sicher ist eine Ampel. Dabei aber immer auf Abbieger achten, die auch Grün haben.• Problematische Überquerungen besonders intensiv üben. Prinzipiell gilt: Immer Halt am Gehsteigrand, nach beiden Seiten schauen, erst losgehen, wenn die Fahrbahn frei ist oder der Lenker dem Kind die Querung ermöglicht.• Vorsicht beim Zebrastreifen: Leider halten nicht alle Autofahrer. Auch hier: stehen bleiben und schauen.• Das Wichtigste: Seien Sie ein Vorbild! Niemals bei Rot queren, konsequentes Angurten und Tempolimits einhalten.

Die Gefahrenstellen im Überblick

Pläne für die Volksschulen Johann-Hoffmann-Platz 20, Karl-Löwe-Gasse 20 und Ruckergasse 42 finden Sie in der Bildergalerie.Die weiteren Schulwegpläne werden von der AUVA zur Verfügung gestellt.• Volksschule Am Schöpfwerk 27: hier • Volksschule Bischoffgasse 10: hier • Volksschule Deckergasse 1: hier • Volksschule Haebergasse 1A: hier • Volksschule Rohrwassergasse 2: hier • Volksschule Rothenburgstraße 1: hier