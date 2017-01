Youth Flag Cup- 2. Platz der FLAG KIDS!

26.01.2017, 18:08 Uhr

Die Schul- und Vereinsteams – über 250 Spieler und ihre Betreuer – fanden den Weg in die Sporthalle Brigittenau in Wien, um in zwei Altersklassen, U13 und U15, auf vier Feldern um den Youth Flag Cup Titel zu spielen.Am Ende setzten sich, in der U13, die Klosterneuburg Indians in einem engen Spiel gegen die Vienna Knights Flag Kids durch.In der U15 konnten die GRG13 Wenzgasse Vipers, das Rookie-Team des Siegmund-Freud-Gymnasium, in einem spannenden Finale schlagen.Für die Vienna Knights Flag Kids war es ein toller sportlicher Tag mit einem großartigen Abschluß!