MGD MEDIA - KREATIV. LEISTBAR. LANGFRISTIG.

30.12.2016, 15:44 Uhr

Groß geschrieben ist noch immer das Thema Webdesign:

Lassen Sie es uns sagen wie es ist:

Vielleicht denken Sie daran Ihre erste Website programmieren zu lassen. Vielleicht brauchen Sie aber eine neue, eine bessere! In beiden Fällen sollten Sie zumindest mit den Grundlagen des Webdesigns vertraut sein.Eine Webseite ist der Kern Ihrer Online Marketing Aktivitäten. Werfen Sie einen Blick auf alle Marketingkanäle und Techniken, dann werden Sie feststellen, dass Sie nur eines tun. Nämlich Besucher auf Ihre Webseite lenken. Und der Hauptgrund einer Website diese Besuche zu verwandeln. Im Marketing Jargon wird das als Konvertierung bezeichnet.Eine schlechte Webseite zwingt Sie dazu andere Marketingmethoden zu verschwenden, denn Sie brauchen nicht mehr Besucher wenn Sie sie nicht in Kunden verwandeln können. Je besser Ihre Webseite ist, desto mehr Besucher werden zu Kunden konvertiert. Und dabei ist vollkommen egal ob Sie Produkte verkaufen, Dienstleistungen anbieten oder Häuser bauen.Viele Menschen in diesem Business bezeichnen sich selbst als Webdesigner, obwohl es sich hier tatsächlich nur um einige Computer Nerds mit grundlegenden Fähigkeiten mit programmieren handelt. Natürlich können sie mit nur wenig Planung in Rekordzeit eine Webseite für Sie erstellen. Mit einer Fülle an Informationen, Fotos und kontakten. Die Frage ist aber, ist das die beste Möglichkeit Ihre Besucher in Kunden zu verwandeln? Ist das wirklich was Sie brauchen? Die Antwort hierfür ist einfach. N E I N !Sie sollten nach jemanden suchen der sich wirklich mit Webdesign auskennt. An diesem Punkt kommen wir ins Spiel.So erstellen wir eine Webseite indem wir diese 7 Phasen unseres Webdesignprozesses durchlaufen.Wie Sie merken ist Webdesign ein komplexer Prozess. Wir glauben das Webseiten genauso erstellt werden sollten. Und unsere Kunden stimmen uns zu. Sind auch Sie auf den Geschmack einer hochqualitativen Webseite gekommen, dann kontaktieren Sie uns. Wir freuen uns Ihnen in den Bereich weiter zu helfen mit dem wir uns am besten auskennen.