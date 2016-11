2x vor ausverkauftem Haus! Die Chameleons waren mit "Extrem Couching" in der Tischlerei Melk!

28.11.2016, 17:34 Uhr

an einem Tag die Tischlerei Melk! "Ein begeistertes Publikum, vieleHelfer im Hintergrund und die perfekten Rahmenbedingungen in derTischlerei Melk als Bühnenort haben einen unvergesslichen Konzertabendmöglich gemacht! Vielen, vielen Dank!", so die Obfrau der ChameleonsHeidemarie Zeilinger. Durch das Programm führten in humorvoller,kabarettfreifer Leistung Irene Fellner-Feldegg & Thomas Lederer.Hier können Sie die Chameleons im Advent noch sehen & hören:04.12.: Adventkonzert Kartause Gaming, 15:00 Uhr11.12.: Adventmesse Schallaburg, 16:30 Uhr17.12.: Adventkonzert Schönbach, 15:00 Uhr18.12.: Adventkonzert Hafnerbach, 15:00 Uhr