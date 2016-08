50. Familienmesse in Maria Taferl am 4. September 2016 um 10 Uhr

Im August 2012 traf sich erstmals eine kleine Gruppe an singfreudigen und kreativen Menschen, um die damals bevorstehende Messe zur Aufnahme der neuen Ministranten zu gestalten.Aufgrund des guten Gelingens und der Freude an dieser Tätigkeit, entstand der Wunsch, dies in irgendeiner Form weiterzuführen. So formierte sich gemeinsam mit P. Andreas ein Team von ca. sechs Personen, das sich seither regelmäßig trifft, um die Gestaltung der Familiengottesdienste vorzubereiten.

Wir versuchen, religiöse Inhalte für alle Altersgruppen anschaulich, interessant und lebendig zu vermitteln.Als Gestaltungshilfen verwenden wir biblische Erzählungen, Lieder, Tänze, Spiele, Bilder, Figuren, Tücher und vieles mehr.FamilienmessenLeitgedanken und Mottos dafür ergeben sich aus den jeweiligen Themen des Kirchenjahres bzw. den Jahreszeiten und aktuellen Anlässen.Einen wesentlichen Teil, nämlich die musikalische Gestaltung, übernimmt unser Familienchor. Dieser setzt sich aus engagierten Musikern, Mamas, Papas, Tanten, Onkeln, Omas und vor allem aus vielen tollen Kindern zusammen.Manche von ihnen beherrschen auch schon bewundernswert gut ein Instrument. Mittlerweile sind wir auf ein beachtliches Maß angewachsen. Geprobt wird einmal im Monat für ein bis zwei Stunden.Jeder, der gerne singt, ist herzlich eingeladen, mitzumachen.Das Familienmessteam